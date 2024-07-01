الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انتهاء المهلة.. بدء تنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لتقنين أوضاعهم

الأجانب المخالفين
الأجانب المخالفين لتقنين أوضاعهم

بدأت الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد  الأجانب المخالفين لتقنين أوضاعهم في الإقامة، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس الوزراء، بأنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لتقنين أوضاعهم

وكان كشف مصدر أمنى، عن أنه بتاريخ 30 يونيو 2024، ستنتهي المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات واعتبارًا من يوم 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كل مؤسسات الدولة.

الإجراءات القانونية الأجانب المخالفين تراخيص الإقامة الإدارة العامة للجوازات

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