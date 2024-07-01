الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم المنوفية" يتابع امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

جانب من غرفة عمليات
جانب من غرفة عمليات التربية والتعليم بالمنوفية

تابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير لجان امتحان للطلاب (المكفوفين )، من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وذلك بحضور جميع أعضاء الغرفة، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

 

واطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجنة، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير أعمال الامتحانات.

 

وأكد وكيل الوزارة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  من أجل توفير جو الراحة النفسية والطمأنينة للطلبة  أثناء تأديتهم الامتحانات، ولم يتم رصد أية مخالفات.

 

يذكر أن طلاب مدارس النور للمكفوفين، يؤدون  امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، وذلك بلجنة مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، حيث إن زمن الإجابة  ثلاث ساعات من ٩ صباحًا حت الساعة 12.

محافظة المنوفية التربية والتعليم اختبارات المكفوفين غرفه عمليات مركزية وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية

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