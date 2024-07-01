إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تمكن قوات الحماية المدنية من إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض عقار منهار مكون من 3 طوابق بتفرعات شارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط.



وكان قد تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، منذ قليل، موقع المنزل المنهار بحى شرق وتابع جهود البحث عن مفقودين أسفل أنقاض المنزل، معلنًا متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

المنزل مكون من 3 طوابق



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، يفيد بانهيار منزل مكون من ٣ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجاري إنقاذهم.

على الفور وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردون أمني حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.



وأكد محافظ أسيوط أن جهود البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض مستمرة حتى يتم رفع كافة أنقاض المنزل، لافتًا إلى أنه فور الإبلاغ بالحادث، تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري، بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحى شرق لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض، كما تم الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفيين، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.



وأشار المحافظ إلى أن الإحصاءات الأولية للحادث تمثلت في نجاح قوات الحماية المدنية في إنقاذ 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة من أسفل الانقاض، كما تم استخراج 3 جثث من سكان المنزل وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان، وجارى تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.



وقرر محافظ اسيوط تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وتضم في عضويتها ممثلي مديرية الإسكان والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

العقار المنهار

العقار المنهار