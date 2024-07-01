الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي وينال هذا البحث اهتمام الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على كارت الخدمات ولكن يجب إجراء كشف طبي عليهم في البداية عند التقديم من أجل تحديد درجة الإعاقة.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

لذلك تنشر  الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال المواقع المتخصصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الالكتروني للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

اضغط هنا للاستعلام عن  النتيجة التي تحصل عليها لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

اكتب الرقم القومي اضغط على بحث كي تظهر نتيجة التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

اعرف الآن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الكشف الطبي للمعاقين 2024

يتيح الكشف الطبي للمعاقين إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة بما يتوافق مع درجة الاعاقة حيث يصدر الكارت باللون المحدد لدرجة الاعاقة وشدتها.

اضغط هنا لحجز موعد من أجل إجراء الكشف الطبي للمعاقين.

ادخل البيانات المطلوبة كاملة ويجب أن تكون دقيقة كي يمكنك تلقي الاستجابة على هاتفك المحمول بموعد إجراء الكشف الطبي من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

ويمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لان الكارت شرط اساسي للتقديم من أجل الحصول على سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن كارت الخدمات المتكاملة حامله من  الجمع بين معاشين اذا توافقت الشروط الخاصة بذلك ويوضحها مكتب الوحدة الاجتماعية،  كذلك زيادة فرص التعيين ضمن  نسبة الـ5% من عدد العاملين.

والحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

وإمكانية الدمج في المدارس والجامعات والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية،  والاستفادة من الخصومات في وسائل النقل  والمواصلات.

كما يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة وامكانية دخول المتاحف والاماكن الاثرية مجانا.

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اعرف الآن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

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