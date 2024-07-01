الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

متحدث "التنمية المحلية": اللجنة العليا للتراخيص ستتابع مستجدات المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة القادمة؛ لمتابعة كل المستجدات الخاصة بـالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد قاسم: "إنه من الأهمية بمكان أن ننبه بصورة مستمرة على المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال المولات التجارية والمطاعم والكافيهات لزيادة التنسيق والتعاون بين الجميع".

وأضاف: "أنه استكمالا لما انتهت إليه أعمال اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة يوم الخميس الماضي بمقر وزارة التنمية المحلية لدراسة فتح وغلق المحال والمولات على مستوى الجمهورية بحضور وزارات الدولة المختلفة، تمت الموافقة على أن تكون المواعيد الجديدة كالتالي، أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا بداية من اليوم وحتى 26 سبتمبر القادم في تمام الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساءً".

مواعيد فتح المولات التجارية تكون يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا

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وأوضح أن مواعيد فتح المولات التجارية تكون يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مشيرا إلى "أنه بالنسبة لمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات تكون يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة".

ونوه بأنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث نقوم في البداية بالإنذار ثم بعد ذلك نوقع غرامة مالية، وفي حالة عدم الالتزام يتم الغلق لمدة أسبوع ثم أسبوعين ثم الغلق بشكل كلي ولا يستطيع المالك فتح المحال إلا بعد موافقة المركز التكنولوجي ومراجعة كل الإجراءات والتراخيص الخاصة به.

التنمية المحلية تراخيص المحال العامة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجاري المواعيد الجديد أيام الإجازات

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