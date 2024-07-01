كوبا أمريكا.. فنزويلا تهزم جامايكا والإكوادور تبلغ ربع النهائي على حساب المكسيك

تغلب المنتخب الفنزويلي على نظيره الجامايكي بثلاثية نظيفة، ليتصدر المجموعة الثانية بتسع نقاط محققا العلامة الكاملة، للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كوبا أمريكا.

وتجنب منتخب فنزويلا بذلك مواجهة الأرجنتين في ربع النهائي، وسيلعب أمام كندا وصيفة المجموعة الأولى لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

جاءت أهداف فنزويلا في الشوط الثاني عبر إدوارد بيو (ق49) الذي افتتح التهديف من رأسية رائعة داخل المنطقة، وسالومون روندون (ق56) مستغلا دربكة دفاعية ليباغت حارس المرمى ويسجل بيسراه في الشباك رغم سقوطه على الأرض، وأخيرا إريك راميريز (ق85) من انفراد تام بالمرمى.

وكانت جامايكا قد دخلت المباراة وقد تعرضت للإقصاء بالفعل من البطولة، حيث تحتل المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ومن جانبه، بلغ منتخب الإكوادور، الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا، بعد تعادله سلبيا مع منتخب المكسيك، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب الإكوادور، رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المكسيك صاحبة المركز الثالث، ليضمن مقعده في أدوار خروج المغلوب، رفقة منتخب فنزويلا المتصدر.

وبذلك، سيضرب المنتخب الإكوادوري موعدا ناريا مع المنتخب الأرجنتيني في الدور ربع النهائي للبطولة.

وبهذه النتيجة، تعد هذه المرة الثالثة التي تفشل فيها المكسيك، في تخطي دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

وكاد اللقاء أن ينتهي بشكل دراماتيكي لصالح المكسيك، حينما سقط المكسيكي جييرمو مارتينيز داخل المنطقة بعد تعرضه للدفع من قبل فيلكس توريس، ليقرر الحكم ماريو أسكوبار، منح ركلة جزاء للمكسيك في الدقيقة 97.

وأدى القرار إلى انتعاشة جمهور المكسيك في الملعب، قبل أن تنفي تقنية الفار، وجود ركلة جزاء وتلغي قرار الحكم، ليسترد الإكوادوريون أنفاسهم.

وكانت الإكوادور قد سقطت أمام فنزويلا 1-2 قبل الفوز 3-1 على جامايكا، في حين سقطت المكسيك أمام فنزويلا بهدف نظيف، وفازت بنفس النتيجة على جامايكا.