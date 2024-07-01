موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش وترتيب الفريقين في دوري نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في دوري نايل والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمؤجلة من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في دوري نايل

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في دوري نايل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على إستاد "الكلية الحربية".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام طلائع الجيش

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات المتتالية في الدوري الممتاز، في محاولة لخطف صدارة جدول ترتيب المسابقة ومن ثم التتويج باللقب هذا الموسم 2023-2024.

وأكد مارسيل كولر أن مباراة اليوم صعبة وليست سهلة، مُشددًا على ضرورة احترام الفريق المنافس الذي يجيد اللعب.

في المقابل، يرغب فريق طلائع الجيش، تحت قيادة المدرب عبد الحميد بسيوني، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، مستغلًا عامل الأرض، من أجل تحسين أوضاعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 48 نقطة، حيث خاض 20 جولة حتى الآن، مُحققًا 15 انتصارًا، وثلاث تعادلات وهزيمتين.

بينما يتواجد فريق طلائع الجيش حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 34 نقطة، حيث خاض 26 جولة حتى الآن، مُحققًا 8 انتصارات، و10 تعادلات و8 هزائم.