الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شعبة الأرز": مطالب باستنباط أنواع جديدة لزيادة الإنتاجية للفدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي

رجب شحاتة
رجب شحاتة

طالب  رجب شحاتة رئيس لجنة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وزير الزراعة المكلف في الحكومة الجديدة، باتخاذ خطوات جادة لتطوير أنواع جديدة من الأرز ذات إنتاجية أعلى واستهلاك أقل للمياه، هذه المطالب تأتي في ظل الحاجة الملحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز وزيادة الفائض للتصدير.

 

وأوضاف شحاتة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة  تسعى إلى استنباط أنواع جديدة من الأرز تكون قادرة على تحقيق إنتاجية تصل إلى 6 أطنان للفدان، حيث إن الحكومة قامت بالفعل باستنباط أنواع تصل الإنتاجية بها إلى 5 أطنان، ولكن يمكن زيادة تلك الكمية والتي سوف تساهم في زيادة الإنتاج الكلي للأرز مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.

مطالب باستنباط أنواع جديدة لزيادة إنتاجية الفدان

وشدد على ضرورة تفعيل دور مركز بحوث وزارة الزراعة، من خلال  تعزيز دور مركز البحوث التابع لوزارة الزراعة لاستنباط وتطوير أنواع جديدة من الأرز، بالإضافة إلى الاستثمار في الأبحاث والتطوير حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الإنتاج وتقليل استهلاك المياه.

 

وأضح شحاته، أنه يتم استنباط أنواع جديدة مع المساحة المنزرعة كل عام والتي تصل إلى 50 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه مع أنواع الأرز الجديدة المستنبطة، يمكن أن تنتج هذه الرقعة حوالي 6 ملايين طن من الشعير.

 

وأشار إلى أن استهلاك المصريين يصل إلى 3.6 مليون طن سنويا، موضحا أن الفائض من الأرز يمكن تصديره للأسواق الخارجية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد المالية.

 

وذكر أن استنباط أنواع جديدة من الأرز، وتمويل الأبحاث الزراعية يتطلب موارد مالية كبيرة، فيجب أن تكون هناك ميزانية مخصصة من الحكومة لدعم هذه المبادرات، ويجب تطوير البنية التحتية الزراعية، مثل أنظمة الري الحديث والمعدات الزراعية، يعد أمرًا حيويًا لزيادة الإنتاجية.


  
وطالب بضرورة توفير برامج تدريبية للمزارعين لتعليمهم كيفية التعامل مع الأنواع الجديدة من الأرز والتقنيات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى أنه يجب على وزارة الزراعة وضع خطة استراتيجية شاملة تتضمن استنباط الأنواع الجديدة وتوسيع الرقعة الزراعية وتحسين أنظمة الري.


 
وأضاف شحاته، أن مصر لديها اكتفاء من الأرز حتى بداية الموسم المقبل والذي سوف يبدء خلال 45 يوما من الآن، مشيرًا إلى أن هناك تراجع في أسعار الأرز الشعير خلال الفترة الحالية، حيث بلغت أسعار الشعير رفيع الحبة 14.5 ألف جنيه للطن، بينما يبلغ سعر طن الشعير العريض 15.5 جنيه للطن، كما يبلغ سعر طن الأرز البيض رفيع الحبة 17 ألف جنيه للطن للمستهلك ما يعادل 27 جنيها في الكيلو، بينما بلغ سعر طن الأرز عريض الحبة سعر مابين 28 لـ 29 ألف جنيه للطن ويصل للمستهلك بسعر 29 إلى 28 جنيها في اليكلو.
 

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