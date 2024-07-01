الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي بمجال النشر الدولي

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

تعقد جامعة قناة السويس ورش عمل متميز على هامش المؤتمر تتناول موضوع تخص النشر الدولي، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مقرر المؤتمر ومدير مركز التحول الرقمي بالجامعة.

وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس لعقد المؤتمر الخامس للدراسات العليا والسادس للبحوث التطبيقية والمُزمع عقده في 29 و30 يوليو.  

مجال النشر الدولي تحولات جذرية بفضل الرقمنة والذكاء الاصطناعي

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه في ظل التطورات الحديثة في التكنولوجيا، يشهد مجال النشر الدولي تحولات جذرية بفضل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعد هذه التقنيات منصة حيوية للباحثين الذين يسعون لتحقيق نجاح دولي متميز.

استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي

فيما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يُعد خطوة ضرورية لزيادة فرص النجاح الدولي.

وفي هذا السياق،  يُقدم الدكتور مصطفى أبو السعود أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ورشة عمل حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مجال النشر الدولي أسرار ونصائح للمؤلفين، وذلك يوم 28 يوليو بقاعة الفيديو كونفرنس في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا ومتاح المشاركة بالحضور أو "أونلاين".

 التدقيق اللغوي للأبحاث الدولية

وأشار الدكتور مصطفى أبو السعود إلى أن الورشة تتناول العديد من المحاور الهامة منها أهمية النشر الدولي، الذكاء الاصطناعي والتدقيق اللغوي للأبحاث الدولية.

مع الإجابة على بعض التساؤلات ومنها كيف تستخرج ورقة بحثية من الرسالة العلمية على المستوى الدولي، كيف تتأكد من أن الدراسات السابقة ترقى للنشر الدولى، هل فكرة البحث قتلت بحثا أم لا، وكيف تحصل على تعاون دولى بسهولة، هل أنت مهتم بتمويل أبحاثك العلمية، كيف تتخطى رفض رئيس تحرير المجلات المفهرسة دوليا، هل لديك هوية بحثية رقمية على المستوى الدولي.

يُذكر أن الدكتور مصطفى أبو السعود قد حاز على العديد من الجوائز في  النشر الدولي أهمها:.جائزة النشر الدولي لعام 2020، 2021، و2022 من جامعة قناة السويس، وجائزة Scopus لعام 2020، 2021، و2022 من الجامعة البريطانية في مصر.

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