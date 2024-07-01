الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنظيم ندوات "أون لاين" للممولين بشأن توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

أعلنت رشا عبدالعال،  رئيس مصلحة الضرائب، عن تنظيم المصلحة لندوات أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك اعتبارًا من 1 حتى 15 يوليو 2024، يومي الإثنين والخميس في تمام الساعة السابعة مساء.

وتهدف الندوات للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة من المنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 386 ) لسنة 2023، هم ممولي مراكز(متوسطى الممولين بالقاهرة - كبار مهن حرة - كبار ومتوسطى وجه بحري - كبار ومتوسطي وجه قبلى) وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي، والذي يبدأ تاريخ إلزامهم بالمنظومة في 15 يوليو 2024.

وأوضحت رئيس الضرائب، في بيان، اليوم الإثنين، أنه يمكن حضور الندوات من هنا.


وأشارت إلى أهمية حضور الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة من المنظومة لهذه الندوات والمشاركة فيها بكافة الإستفسارات،والتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها، سوف يساعدهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة اعتبارًا من قرار إلزامهم بها في 15يوليو 2024، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات إتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الإلتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.


 وأوضحت أن تنظيم المصلحة لهذه الندوات، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم  وتعاملهم مع المنظومة. 


ولفتت إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج.

وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والإطلاع على نماذج المنظومة والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ندوات اون لاين المرحلة السادسة منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور دورات العمل متوسطى الممولين بالقاهرة - كبار مهن حرة - كبار ومتوسطي وجه قبلى مأموريات ضرائب الشركات المساهمة

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