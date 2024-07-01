مراجعة ليلة الامتحان المجانية للمرحلة الثانوية بالغربية

استمرت مديرية التربية والتعليم بالغربية في تنفيذ فعاليات مراجعة ليلة الامتحان المجانية، استعدادًا لامتحان اللغة الإنجليزية المقرر غدًا الثلاثاء، لجميع الشعب للصف الثالث الثانوي، وذلك في إطار دور الوزارة في مكافحة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وجذب الطلاب للمدارس.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وفي ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب؛ سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقًا من مسئولياتها الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بمستوياتها كافة، وتنفيذ للكتاب الدوري رقم ١٣.

وقد شهدت مراجعة ليلة الامتحان إقبالاً وحضورًا كثيفًا من جانب الطلاب، وحازت على رضا الطلاب وأولياء الأمور، وتمت المراجعات بقاعة مريم.

ووجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشكر والتقدير للاستاذ هيثم سكر مدير عام إدارة السنطة التعليمية، والقائمين علي مراجعة ليلة الامتحان، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.