الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبدأ الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد تبكيرها لموظفي الدولة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع اول يوم من شهر يوليو انشغل كثير من المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وهل تم تبكيرها ام لا؟.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية أنه تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٤ لمدة ٥ ايام ليبدأ الصرف يوم الخميس ١٨ يوليو.

ويرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو 2024 وتبدأ يوم ١٨ يوليو وتستمر لمدة خمسة أيام 18 و21 و22 و23 و24 من الشهر نفسه، في حين تصرف المتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو.

وقالت المالية سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

أهاب بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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تبدأ الخميس 18 يوليو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بعد تبكير الصرف.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تبكيرها 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

موعد تطبيق العلاوة الدورية

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

حدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم الاحد  ٢٢ من الشهر نفسه وتستمر لمدة خمس ايام 22 و23 و24 و25 و26 اغسطس ويتم صرف المتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

حدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم الخميس ٢٢ من الشهر نفسه، وتستمر خلال 5 ايام 22 و25 و26 و27 و28 سبتمبر والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ سبتمبر المقبل.

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