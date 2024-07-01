"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول التفاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومرعاه منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة.

4-بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج.

5-جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالردم في التربة او التخلص منها بالحرق.

ثانيا: التسميد

تسميد اشجار التفاح التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الرابعة: 1 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)

الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية

50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة

اولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة من التفاح والتربس والجاسد والحشرات القشرية والعنكبوت الاحمرالاوربي ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء- ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة

2-مكافحة صدي اوراق اشجار التفاح ورش كوسيد 250جم / 200لتر ماء

3-مكافحة اعفان الثمار ومرض تثقب اوراق التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء او رش كوسيد 250جم / 200لتر ماء

4-مكافحة البياض الدقيقي وجرب التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي

5-علاج العفن البني لثمار التفاح ورش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء + توبسين 1/2جم /لترماء

6-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء

7- مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

8-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل ومتابعة الرش والمصايد كل فترة حتي الانتهاء من جمع الثمار

9-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة

10- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة

11-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.