ارتفاع إجمالى إيرادات "ولاد رزق 3" لـ720 مليون جنيه

حافظ فيلم ولاد رزق 3 القاضية على المركز الأول في قائمة الإيرادات متفوقًا على كل الأفلام المعروضة، وتمكن العمل من تحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر خلال أسبوعه الثالث بالسينما، إذ حقق نحو 3 ملايين و830 ألف جنيه أمس الأحد، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى ما يقرب من 720 مليون جنيه خلال أسبوعه الثالث في السينمات خلال دور العرض في مصر وخارجها.

وتصدرت الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3"، والتي تحمل اسم "القاضية" غناء المطرب الشعبي إسلام شيندي، ترند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وجاءت أغنية "القاضية" من فيلم "ولاد رزق 3"، والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، فى المركز الثالث لترند "يوتيوب"، محققة 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، وهي من كلمات إسلام شيندي وحازم إكس وألحان إسلام شيندي، توزيع موسيقي أحمد توينز.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 ينتمي إلى أعمال الأكشن التشويقية، ويتناول قصة أشقاء يقومون بعمليات إجرامية ولكن يقررون التوبة، ويعمل كل منهم في مجال مختلف، قبل أن يعودوا مجددًا لتنفيذ مهمة إجرامية أخيرة كبيرة، بسبب أزمة مادية تكشف عنها الأحداث، والمهمة هي سرقة ساعة الملاكم العالمي تايسون فيوري، ويقدم أحمد عز شخصية رضا رزق وهو الشقيق الأكبر بين ولاد رزق ويقود عملياتهم.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3- القاضية

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

صنّاع وأبطال فيلم ولاد رزق 3- القاضية

فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.