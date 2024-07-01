الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية.. تطبق بداية من اليوم 1 يوليو 2024

المواعيد الجديدة
المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية- تعبيرية

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية.. تطبق بداية من اليوم 1 يوليو 2024، أعلنت وزارة التنمية المحلية، أمس الأحد، عن مواعيد جديدة لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، وتبدأ هذه المواعيد الجديدة من أول يوليو 2024 وتستمر حتى نهاية سبتمبر 2024.

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"التنمية المحلية": لجنة تراخيص المحال العامة ستتابع تنفيذ قرارات المواعيد الجديدة
 

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية سيكون من  الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، حيث تغلق الساعة 11 مساءً.

وأشارت إلى أن مواعيد فتح وغلق المولات التجارية ستكون من الساعة 10 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، باستثناء يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، حيث تغلق الساعة 1 صباحًا.

أما المطاعم والكافيهات والبازارات فستكون مواعيد فتحها وغلقها من الساعة 6 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة. وتغلق الساعة 1 صباحًا في يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية.

وبالنسبة للورش ومحال الأعمال الحرفية ففتحها وغلقها سيكون من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، كما هو معمول به حاليًا.

للمزيد:
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المستثنى من فتح وغلق المحال التجارية

وأشارت الوزارة في بيان لها أن محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، وبعض المحال ذات الأنشطة الليلية، مثل محال بيع الفواكه والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، والورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، ستستثنى من هذه المواعيد.

وتهدف هذه المواعيد الجديدة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخفيف العبء على شبكة الكهرباء الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز حركة البيع والشراء.

ودعت وزارة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات والورش ومحال الأعمال الحرفية إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق محالهم.

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