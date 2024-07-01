الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تحذر: بداية ارتفاع تدريجى بالحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات

طقس حار
طقس حار

كشفت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة، رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

بداية ارتفاع تدريجى بالحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على عدة مناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

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