"العدل" تعطي صفة مأموري الضبط القضائي لـ57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية بـ"الصحة"

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، قرار وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1691 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص قرار وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1691 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة ۱۹۸۱ في شأن الوقاية من أضرار التدخين ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة ۲۰۱۰ الصادر في 15/9/2010 ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان رقم (1359) المؤرخ 25/6/2023.

تفاصيل القرار

قـــــرر: ( المادة الأولى ) يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان الآتي أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة ۱۹۸۱ في شأن الوقاية من أضرار التدخين وهم:

وتضم قائمة الاسماء كلا من سحر لطيف لبيب فرنسيس مدير إدارة مكافحة التدخين كافة محافظات الجمهورية 2 رانيا محمود فتحي أحمد مساعد مدير إدارة مكافحة التدخين كافة محافظات الجمهورية 3 ياسر حلمي محمد النجار مراقب بإدارة مكافحة التدخين كافة محافظات الجمهورية 4 حمادة إمام عفيفي إمام مراقب بإدارة مكافحة التدخين كافة محافظات الجمهورية 5 هبة إبراهيم شحاتة محمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة القاهرة 6 إسلام سعيد عبد السميع محمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة القاهرة 7 إسراء رجب سيد أحمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الجيزة 8 صالح محمد على سليم مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الجيزة 9 أحمد عثمان عبد الباسط عثمان مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة القليوبية 10 حسام الدين خيرى موسى محمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة القليوبية 11 شروق أحمد عبد الفتاح عبد القادر طبيبة بوحدة مكافحة التدخين محافظة الإسكندرية 12 عصام السيد موسى عبد الباري مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة المنوفية 13 سمير عطا السيد عطية مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة المنوفية 14 أيمن السعيد عبد العال الهلبي مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الغربية 15 أيمن جمعة محمد عويجة مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الغربية 16 سماح كمال أحمد القاضي مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة البحيرة 17 محمد صبري حسن الليثي مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة البحيرة 18 آلاء السيد أحمد الحديدي مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الدقهلية 19 محمد على محمد على مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الدقهلية 20 رشا فكرى عبد الحليم أحمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة كفر الشيخ 21 جلال محمد عبد العليم جمعة مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة كفر الشيخ 22 مروة بلال عبد الوهاب طافش مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة دمياط 23 مراد عاطف صابر أحمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة دمياط 24 خالد أحمد فوزى عبد السلام مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الشرقية 25 أشرف كمال إسماعيل محمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الشرقية 26 منى أحمد فاروق محمود مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الإسماعيلية 27 محمد على على فراج مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الإسماعيلية 28 محمود محمد رفعت سالم مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة مطروح 29 أحمد محمود عبد الرازق إبراهيم مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة مطروح 30 حاسم حمدي على فخر الدين مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة شمال سيناء 31 محمد صلاح فرج عوض الله مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة شمال سيناء 32 سومية عناني على غيث مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة جنوب سيناء 33 إسماعيل محمد محمد قميح مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة جنوب سيناء 34 يوسف محمد حامد فيشارة مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة بورسعيد 35 عمرو عبد الناصر راغب عبدة مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة بورسعيد 36 سوزان فتحي محمد محمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة السويس 37 إسلام على محمد شلبي مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة السويس 38 سارة ياسر الفاروق أنور مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الفيوم 39 مي محمد بدرخان عيد مساعد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الفيوم 40 سوزان محمد أمين عبد اللطيف مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة بني سويف 41 أسامة قرني عبد العزيز مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة بني سويف 42 محمد سيد أحمد محمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة المنيا 43 أحمد عصمت عبد النعيم محمود مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة المنيا 44 منى إسحق إبراهيم جورج مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة أسيوط 45 ماركو وجيه قديس سند مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة أسيوط 46 مصطفى أحمد عبد الله أحمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة سوهاج 47 أحمد بهاء الدين عبد الهادي مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة سوهاج 48 طارق حجاجي دردير علي مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة قنا 49 محمود محمد أحمد العزب مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة قنا 50 رشا ماهر محمد حسن مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الأقصر 51 ممدوح أحمد النوبي حسن مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الأقصر 52 مصطفى أبو المجد عبد الجليل أحمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة أسوان 53 محمود عبد اللاه محمود حسنين مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة أسوان 54 أحمد دياب عوض مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة البحر الأحمر 55 مصطفى محمود على محمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة البحر الأحمر 56 عاطف عبد الرازق علي البنداري مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الوادي الجديد 57 كرم سامى تادروس عطاس مراقب وحدة مكافحة التدخين محافظة الوادي الجديد

( المادة الثانية ) يلغى القرار رقم 11026 لسنة ۲۰۱۰ الصادر بتاريخ 15/9/2010 بتخويل بعض السادة موظفي وزارة الصحة صفة مأموري الضبط القضائي.

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره حتى 30/3/2026 صدر فى 31/3/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان