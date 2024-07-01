الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 840 شاحنة و283 سيارة حيث شملت حركة الواردات 8500  طن بضائع، 491 شاحنة و253 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 60500 طن بضائع، 349 شاحنة و30 سيارة. 

تصدير 51 ألف طن فوسفات


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا والرياض، بينما تغادر السفينة INCE INEPOLU على متنها 51 ألف طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين ALCUDIA EXPRESS وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، سينا وبوسيدون إكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض، الحرية2 وسينا، كما تم تداول 2930 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة. كما استقبل ميناء بورفيق السفينة HELENA KOSAN على متنها 3000 طن مادة البروبلين قادمة من الإمارات.

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موانئ البحر الأحمر: لم نتلق أى شكاوى خلال موسم الحج البرى

يذكر أنه تم بميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه وتم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه جاري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه وجاري إنشاء محطة الحبوب والغلال بأطوال أرصفة 850 متر وساحة 270 ألف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.

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وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى توطين صناعة النقل فى مصر

وكذلك يتم التطوير والتجديث لعدد من الموانى منها موانئ البحر الأحمر، ميناء السخنة، ميناء جرجوب البحري، ميناء العريش البحري، وجاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6.3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 ملايين متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر جمالي عدد السفن أرصفة موانئ الهيئة بضائع عامة حركة الصادرات

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