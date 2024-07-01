الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوضاع كارثية

"الأونروا:" ما يدخل من وقود لقطاع غزة يمثل 14% فقط مما يحتاج إليه 

الأونروا
الأونروا

أكدت القائم بأعمال مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، إيناس حمدان، أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت، وفقًا لتصريحات خاصة لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن الطرق البرية هي الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أن ما يدخل من وقود إلى القطاع يمثل 14% فقط مما تحتاج إليه الوكالة.

وأشارت إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الوكالة والمنظمات الأممية الأخرى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن الوكالة لم تصل بعد إلى الحد المطلوب من المساعدات بقطاع غزة من مواد غذائية ووقود ومستلزمات طبية.

واختتمت القائم بأعمال مدير إعلام أونروا أن إضعاف الوكالة وتفكيكها يعني تصفية قضية اللاجئين، خاصة أننا لدينا 13 ألف موظف في قطاع غزة لأداء مهمة الوكالة الأممية بتقديم الخدمات للفلسطينيين.

قطاع غزة الأوضاع في قطاع غزة الحرب الإسرائيلية الطرق البرية غزة

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