الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التضامن: قانون الطفل المصري من أفضل القوانين الخاصة بالطفولة بالعالم

نيفين القباج
نيفين القباج

تحدث علاء عبد العاطي، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن، عن كيفية الاستفادة من المنظومة الجديدة لرعاية الأيتام، لافتاَ إلى أن الوزارة هي المعنية برعاية الأيتام على مستوى الجمهورية ولديها اهتمام كبير للغاية بملف الطفولة بوجه عام.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه عبر فضائية dmc، اليوم الاثنين، إن الوزرة تعمل على تطويره عبر قانون الطفل المصري، والذي يعد من أفضل القوانين الخاصة بالطفولة على مستوى العالم، متابعًا: "وزارة التضامن لديها اهتمام كبير بتطوير الأطر التشريعية الخاصة بقانون الطفل ونعمل على قانون جديد "الرعاية البديلة" المعروض على مجلس النواب وفي انتظار إقراره".

وأشار إلى أن أكثر من لقاء وحوار مجتمعي تم تنظيمه ليتم التوافق على مشروع قانون الرعاية البديلة والقانون به كل ما يخص الطفل اليتيم وخاصة الطفل المكفول في أسر بديلة، ومعني أكثر بالأطفال المحرومين من رعاية الوالدين حتى يتسنى لهم الاستمتاع بكافة الخدمات من وحدات سكنية ورعاية طبية، وخلافه.

المنظومة الجديدة الطفولة التضامن

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