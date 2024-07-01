حملات مكبرة لرفع القمامة بمدينة جرجا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، برئاسة عاطف الصمطي، خلال الفترة المسائية، بحملات نظافة مكبرة بنطاق المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول.



وأوضح رئيس المركز أن الحملات استهدفت "منطقة المشتل، والخلوتية، والمنطقة الرابعة"، مشيرًا إلى القيام بحملات نظافة مكبرة بدائرة المدينة، ورفع التراكمات من المقالب الوسيطة، إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي ببيت داود، لافتًا إلى أنه جار أعمال المتابعة المستمرة لرفع مستوى النظافة بشكل عام داخل المدينة والمجالس القروية التابعة.



يذكر أن محافظ سوهاج قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ حملات النظافة خلال الفترة المسائية، وذلك حفاظا على سلامة العاملين بقطاع النظافة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، برئاسة حسين حبارير، خلال الفترة المسائية، بحملات نظافة مكبرة بنطاق المركز.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات استهدفت "طريق أولاد عليو - نجع مازن - الوحلية - الشيخ مرزوق "، كما تم القيام بحملة نظافة عامة للشوارع بالمدينة ورفع المخلفات، وتفريغ الحاويات، ورفع مستوى النظافة بشكل عام داخل المدينة "، مؤكدًا المتابعة المستمرة للحملات بشكل يومي لرفع القمامة والتراكمات أولاً بأول.

كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، باستكمال أعمال زراعة الأشجار بطول الكورنيش الشرقي، تحت إشراف الدكتورة إيناس محمد علي مستشار التشجير والتجميل بالمحافظة.

وأوضح علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، أنه جار استكمال زراعة الأشجار الخيمية الكبيرة من أشجار اللبخ "دقن الباشا" أو الإلبيزيا ذات الأزهار العطرية، وكاسيا نودوزا ذات الخيمة الكبيرة، بالتبادل مع أشجار الفيكس مستديمة الخضرة، لتوفير الظل لمرتادي الكورنيش الشرقي، والمتابعة مستمرة للانتهاء من تشجير الكورنيش بنهاية الأسبوع الجاري.