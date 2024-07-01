الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري: خطة تدريبية للعاملين بناءًا على الإحتياجات الفعلية تنفيذًا لرؤية مصر 2030

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وصرح الدكتور سويلم، أنه وتنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتى ترتكز فى أحد محاورها على تدريب العنصر البشرى.. فقد تم وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى بناءًا على الإحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف جهات الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابى ومستدام من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والانجاز كل فى موقعه.

ويتم وضع الخطة التدريبية بتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين، ويوفر المركز بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجيستية متميزة، بالاضافة لما يتمتع به المركز من شراكات مع عدة جهات محلية وإقليمية. 

وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بالوزارة 

كما تم خلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ قدم مركز التدريب الإقليمى برامج وأنشطة تدريبية متنوعة “ فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية ” والتى استهدفت جميع فئات السادة العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وشملت برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقى، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، والإستفادة من نبات ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها من البرامج التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عقد ١٨٧ برنامج تدريبى شارك فيها ٤٤٣٠ متدرب

وكذلك، تم عقد ١٨٧ برنامج تدريبى شارك فيها ٤٤٣٠ متدرب، وتحت مظلة "المشروع المصرى الايطالى - المعرفة المائية" تم عقد ٢٩ برنامج تدريبى بمشاركة ٧٣١ متدرب، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو تم تنفيذ ٢ برنامج تدريبى بمشاركة ٢٥٥ متدرب، وعلى الصعيد الإقليمي، قام "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" بتقديم ٨ برامج تدريبية بمشاركة ١٤١٦ متدرب.

هذا بالإضافة لتوقيع ٧ بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، وتنفيذ اجراءات اعتمادات شهادة الجودة ISO9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

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الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه ٧ فروع تغطى محافظات الجمهورية، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى ٦٠٠٠ متدرب مصرى و٢٠٠ من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية إنجازات المركز

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