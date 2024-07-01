مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والدوري المصري وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة فرنسا ضد بلجيكا، بجانب مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في دوري نايل.

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة فرنسا ضد بلجيكا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة البرتغال ضد سلوفينيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max.

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة بوليفيا ضد بنما: في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وتُذاع على قناة Arena Sport 1 HD Croatia

- مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد أوروجواي: في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وتُذاع على قناة Arena Sport 2 HD Croatia.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل والقنوات الناقلة

- مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على ON Time Sports 2 HD.

- مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على ON Time Sports 1 HD.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة منافسه طلائع الجيش، على إستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمؤجلة من بطولة دوري نايل للموسم الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في دوري نايل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.