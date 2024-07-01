الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

اخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات واولياء أمور ومعلمي الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويقدم "الدستور" فى التقرير التالي، خدمة للطلاب ما ترغب في معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال السطور التالية.

رابط تحميل مفاهيم امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024

اخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

اخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 هو يوم 20 يوليو 2024 المقبل، وذلك لكل من الشعبة الأدبية والعلمية وفقًا للجدول الرسمي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ننشر فيما يلي المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024:

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى، غدا الثلاثاء يوم 2 يوليو2024، ويوم السبت الموافق  6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية، ويوم 13 يوليو2024: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل، ويوم 17 يوليو2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق، ويوم 20 يوليو2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

رابط تحميل مفاهيم امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024

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خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

كما ننشر خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024.

الخطوة الاولي:فتح رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، والخطوة الثانية: فتح بوابة الثانوية العامة، والخطوة الثالثة: فتح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024، والخطوة الرابعة: وضع رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة كاملة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف تعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024، إلكترونيًّا على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الإنتهاء من الامتحانات وعمليات التصحيح، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد فور اعتمادها من وزير التعليم.

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