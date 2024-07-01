فقدان الوزن بسبب متلازمة تكيس المبايض.. 5 علامات على عدم التوازن الهرموني

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تنتج فيها المبايض كمية غير طبيعية من الأندروجين مما يؤدي إلى تكوين كيسات في المبايض، بعض الأعراض الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض هي عدم انتظام الدورة الشهرية، وتكوين حب الشباب وتقلبات المزاج، قد يكون فقدان الوزن صعبًا مع متلازمة تكيس المبايض بسبب اختلال التوازن الهرموني.

وفقا لموقع "hindustantimes" ذكرت أخصائية التغذية تالين هاكاتوريان بعض علامات اختلال التوازن الهرموني التي قد يواجهها الشخص أثناء رحلة إنقاص الوزن مع متلازمة تكيس المبايض.

دهون البطن: غالبًا ما تكتسب النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض الوزن في الجزء الأوسط من الجسم بسبب عدم توازن مستويات السكر في الدم والكورتيزول.

الرغبة الشديدة في تناول السكر: مقاومة الأنسولين شائعة في متلازمة تكيس المبايض، وهذا يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة التي لا يمكن السيطرة عليها في تناول الأطعمة السكرية والمالحة.

التعب: الكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية مسؤولة عن تنظيم مستويات الطاقة في الجسم، يمكن أن يؤثر عدم التوازن الهرموني على إنتاج هذه الهرمونات، مما يؤدي إلى التعب.

تساقط الشعر: يحدث تساقط الشعر في متلازمة تكيس المبايض بسبب تراكم هرمون DHT - المحول من هرمون التستوستيرون - حول بصيلات الشعر.

فترات غير منتظمة: تؤدي مقاومة الأنسولين إلى زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون في المبيضين – وهذا يؤثر على الإباضة وانتظام الدورة الشهرية

نشرت دراسة في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية أن السيدات اللواتي لديهن وزن مرتفع والمصابات بمتلازمة تكيس المبايض لا بد لهن من اتباع نظام غدائي منخفض السعرات الحرارية سوف يفقدن وزن على مدى ثلاث شهور، كما أن المجموعة التى تناولت نظام غذائي منخفض السعرات مع أطعمة غنية بالبروتين شهد تحسن فيما يخص حساسية الأنسولين لمن يعاني منها بالإضافة إلى ضبط مؤشر السكر في الدم.