شعبة السكر: نحتاج من الحكومة الجديدة الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية للبنجر والقصب

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع السكر في مصر يواجه تحديات متعددة تتعلق بالإنتاجية، والجودة، والتكاليف.

وطالب الفندي وزير الزراعة في الحكومة الجديدة بتحسين إنتاج البنجر وقصب السكر، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف.

وأضاف الفندي في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن الحكومة بدأت بالفعل في التوسع في زراعة البنجر خلال الفترة الماضية، وذلك من قبل التوسع في شركة القناة والتي تضم 181 الف فدان بنجر، حيث أنها ضمن خطة الحكومة للتوسع في زراعة البنجر خلال خمس سنوات.

وأضاف أن السكر متوفر الأن في الأسواق بأسعار مناسبة، ولا يوجد لدينا أزمة، حيث أن مصر لديها مخزون حتي الموسم المقبل من البنجر وقصب السكر، حيث قلمت الحكومة ايضا بالتعاقد علي مليون طن من السكروقد تم استيراد 450 الف طن خلال الفترة الحالية.

مطالب بوضع خطة لزيادة الرقعة الزراعية

وطالب “الفندي” بضرورة استنباط أنواع جديدة من البنجر وقصب السكر، حيث يطالب المصنعون بتطوير أنواع جديدة من البنجر وقصب السكر تكون أكثر مقاومة للأمراض وتتحمل الظروف المناخية المتغيرة، والأنواع الجديدة يجب أن تكون ذات إنتاجية عالية وتحتاج إلى كميات أقل من المياه والأسمدة، ويجب تطبيق تقنيات زراعية حديثة تساعد في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، مع توفير معدات حديثة للحصاد تساهم في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.

وطالب ايضا بضرورة دعم البحوث الزراعية، وزيادة التمويل والدعم لمراكز البحوث الزراعية لتطوير تقنيات زراعة البنجر وقصب السكر، مع تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمزارعين لنقل التكنولوجيا والمعرفة، ويجب ايضا التوسيع الرقعة الزراعية، مع توفير الأراضي المناسبة لزراعة البنجر وقصب السكر وزيادة المساحات المزروعة، وتحسين البنية التحتية الزراعية وتوفير أنظمة ري حديثة وفعالة.

وأضاف أن تلبية مطالب مصنعي السكر يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة، المصنعين، المزارعين، والمجتمع ككل. من خلال استنباط أنواع جديدة، تحسين تقنيات الزراعة، وتوسيع الرقعة الزراعية، يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وزيادة الصادرات، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف وتعاونًا مستمرًا لضمان مستقبل مستدام ومزدهر لقطاع الزراعة في مصر.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

وأشار إلي ضرورة تحسين كفاءة الإنتاج واستخدام الموارد يمكن أن يسهم في تقليل التكاليف الإجمالية للإنتاج، وذلك لزيادة الإنتاج يمكن أن يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الاعتماد على الواردات.

لذلك يجب وضع خطة استراتيجية، ويجب على وزارة الزراعة وضع خطة استراتيجية شاملة تتضمن استنباط الأنواع الجديدة وتوسيع الرقعة الزراعية وتحسين أنظمة الري، وتعزيز التعاون بين مراكز البحوث الزراعية، الجامعات، المصنعين، والمزارعين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع إصدار التشريعات والسياسات الداعمة لتحسين قطاع زراعة البنجر وقصب السكر وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.