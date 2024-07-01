الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار لوزارة العدل بإنشاء نيابة مرور لأعضاء الجهات والهيئات القضائية

وزير العدل
وزير العدل

نشرت  الوقائع الرسمية ، اليوم،  قرار وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 3084 لسنة 2024ـ بإنشاء نيابة مرور باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية"، يكون مقرها مبنى هيئة النيابة الإدارية الكائن 17 شارع التسعين الشمالي دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، تختص بنظر قضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة نيابة استئناف القاهرة.

 نص القرار 

ونص قرار وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 3084 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 3/6/2024 ؛ قـــرر: 

( المادة الأولى ) تنشأ نيابة مرور باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية"، يكون مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية الكائن (۱۷) شارع التسعين الشمالي دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة، تختص بنظر قضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة نيابة استئناف القاهرة. 

( المادة الثانية ) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار. 

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/6/2024 تحريرًا في ٤/٦/٢٠٢٤ وزير العدل المستشار/ عمر مروان

يذكر ان وزارة العدل سبق ان وافقت على انشاء  نيابة جديدة  اخرى مؤخرا والتى تختص بنظر قضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة نيابة استئناف القاهرة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من يوم السبت 29 يونيو الجاري.

وحمل القرار رقم 3084 لسنة 2024، وجاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وقانون المرور رقم 66 لسنة 1972، وكتاب المستشار النائب العام المؤرخ 3 يونيو 2024.

الوقائع الرسمية وزارة العدل ق نيابة مرور قسم شرطة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة نيابة استئناف القاهرة قانون المرافعات المدنية والتجارية القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ قانون المرور

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