"التربية والتعليم الفلسطينية": أعداد كبيرة من الطلاب معتقلون داخل سجون الاحتلال

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن أعداد كبيرة من الطلبة معتقلون داخل سجون الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أنه تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة المقررة اليوم في طولكرم بالضفة بعد اقتحامات الاحتلال للمدينة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37.877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86.969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.