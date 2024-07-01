الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التربية والتعليم الفلسطينية": أعداد كبيرة من الطلاب معتقلون داخل سجون الاحتلال

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن أعداد كبيرة من الطلبة معتقلون داخل سجون الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أنه تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة المقررة اليوم في طولكرم بالضفة بعد اقتحامات الاحتلال للمدينة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37.877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86.969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

فلسطين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية سجون الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة الضفة الغربية

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