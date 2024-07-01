الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية؟

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي، اليوم 1يوليو 2024 مقابل الجنيه المصري،وشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد في القاهرة على مدار اليومين الماضيين، توقيع اتفاقيات ضخمة تخطت قيمتها 42 مليار دولار، مع تعهدات من الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات وقروض لمصر تتجاوز 8 مليار دولار خلال الفترة من 2024 حتى 2027.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث

نعرض للقراء سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث وخلال الأسبوع الجاري، رفعت بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجارى الدولى" حدود إنفاق بطاقات الائتمان بنسبة 50%، وسجلت عملة الريال السعودي نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الاثنين 1 يوليو  2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

وبلغ صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.73 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع

وقدر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.73جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.69 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.75 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

وحقق الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.74 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.82 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

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