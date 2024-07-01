تجديد حبس 3 متهمين لترويجهم المواد المخدرة بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة حبس 3 أشخاص متهمين بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوراق والهرم والطالبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الوراق وبحوزته عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة، وضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزتها عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة، كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الطالبية وبحوزته عدد من الأقراص المؤثرة المتنوعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.