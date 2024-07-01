10 جنيهات.. تراجع أسعار البيض واستقرار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين

تصدرت أسعار الدواجن محركات البحث جوجل، في مستهل التعاملات الصباحية، حيث شهدت أسعارها حاله من الاستقرار منذ بداية الأسبوع الجاري، وتعتمد أسعار الدواجن علي العرض والطلب، حيث أنها سلعة حية لا تقبل التخزين.

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في بداية التعاملات دخل بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 1 يوليو 2024

استقرت أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين، حيث تراوحت أسعارها بين 80 إلى 81 جنيهًا للكيلو، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن، قد تصل الأسعار إلى المستهلك بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 1 يوليو 2024

استقرت أسعار الفراخ الساسو عند 114 إلى 115 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم 1 يوليو 2024

شهدت أسعار الفراخ البلدي استقرارًا أيضًا، حيث سجلت 125 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 135 جنيهًا للكيلو. بينما بلغ سعر لحم أمهات أبيض 72 جنيهًا للكيلو في البورصة.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

- كتكوت أبيض شركات عمر يوم: 22 - 36 جنيهًا

- كتكوت أبيض قطعان عمر يوم: 18 - 18.25 جنيهًا

- كتكوت ساسو عمر يوم: 18 - 19 جنيهًا

- كتكوت ساسو بيور عمر يوم: 19 - 20 جنيهًا

- كتكوت بلدي حر عمر يوم: 7 - 8 جنيهًا

أسعار لحم البط اليوم الأحد1 يوليو 2024

- لحم بط بلدي: 115 - 116 جنيهًا

- لحم بط فرنساوي: 70 - 71 جنيهًا

- لحم بط مسكوفي: 100 - 101 جنيهًا

- لحم بط مولار: 85 - 86 جنيهًا

أسعار كرتونة البيض اليوم 1 يوليو 2024

- كرتونة بيض أحمر: تسجل تراجع كبير حيث تراجعت إلي 119 جنيه في الكرتونة مقابل أسعار أمس والتي سجلت 130 جنيه

- كرتونة بيض ابيض: تسجل تراجع كبير حيث تراجعت إلي 119 جنيه في الكرتونة مقابل أسعار أمس والتي سجلت 130 جنيه

- كرتونة بيض بلدي: 119 - 120 جنيهًا