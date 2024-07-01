بدء التحويلات بمدارس القاهرة اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة القاهرة، فتح باب التحويلات المدرسية بالقاهرة، اليوم الموافق الأول من شهر يوليو ولمدة شهر.

كما أعلنت المديرية، عن مد فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة حتى ١٥ يوليو.

رابط التحويل بين المدارس

ويمكن للراغبين فى التحويلات الدخول عبر الرابط التالي:

eduserv.cairo.gov.eg

ضوابط التحويل بين المدارس

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط التحويل بين المدارس، كالاتي:

١.يتم التحويل بين المدارس داخل الإدارات وبين الإدارات داخل المديرية بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس 2024.

٢. تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

٣. تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم اليها برقم مسلسل في سجل خاص.

٤.بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر الي الأصغر سنا.

٥.يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها ويتم ارسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم إلى شئون الطلبة بالإدارة لاعتمادها ويتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.

٦.التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة فقط.

٧. ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والام يستثني من ميعاد التحويل حالات معينة مثل:

٨. وفاة ولي الأمر.

٩. النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخري.

١٠.حدوث كارثة للأسرة.

جدير بالذكر، أن ينطلق العام الدراسي الجديد فى شهر أكتوبر المقبل.