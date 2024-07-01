الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغردقة تستقبل 34 ألف سائح قادمين من أوروبا اليوم

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يستعد مطار الغردقة الدولي لاستقبال 34 ألف سائح من مختلف الجنسيات أغلبها أوروبية، قادمين على متن 173 رحلة طيران دولية، مع تطبيق جميع الإجراءات القانونية اللازمة داخل المطار.


واستقبل مطار الغردقة الدولي السبت الماضي، أعلى معدلات الوصول وذلك بعدد 101 رحلة طيران، بالإضافة إلى 72 رحلة طيران خلال أمس الأحد.


من جانبه، قال سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن الغردقة تشهد نسب إشغال عالية، وموسمًا صيفيًا مميزًا خاصة مع وجود أعداد كبيرة من السياحة الداخلية، في المنتجعات السياحية بالغردقة.

وأوضح "جمعة" أن فنادق الغردقة تستقبل جنسيات مختلفة وأكثر الجنسيات وصولاً خلال تلك الفترة من العام هم الألمان والإنجليز والروس والبلجيك، لافتًا إلى أن المنتجعات السياحية بالغردقة، نظمت أمس الأحد، مجموعة من الاحتفالات تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه شارك في تلك الاحتفالات نزلاء المنتجعات السياحية ومن ضمنهم السياح الأجانب الذين كانوا حريصين على مشاركة المصريين إحتفالات 30 يونيو.

الغردقة تحتفل بثورة 30 يونيو بمشاركة مصريين واجانب 

في سياق آخر، احتفلت مجموعة من الفنادق السياحية فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بذكرى ثورة 30  يونيو، وارتدى نزلاء الفنادق من الأجانب والمصريين أعلام مصر، كما حمل البعض صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرتدين "تيشرتات" تحيا مصر.

من جهته، أكد خالد الصغير مدير أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، أن احتفالات ذكرى 30 يونيو أصبحت تقليدًا سنويًا نتيجة ما يشهده قطاع السياحة من استقرار وتحسن ملحوظ وزيادة فى نسب الأشغال، وتجاوز قطاع السياحة لكل الأزمات والصعاب، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت الحياة لقطاع السياحة الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في خلق فرص عمل لآلاف الشباب سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار إلى وجود تنوع فى أشكال الاحتفال بذكرى الثورة ونشر العلم المصري بكل الأماكن، وعمل تورتة بعلم مصر وتقديم الاغاني الوطنية، وتوضيح الدور الحيوي لثورة 30 يونيو في استعادة الهوية المصرية، وترجمة ذلك للأجانب  من نزلاء الفنادق من مختلف الجنسيات، لتوضيح أهمية الثورة التي أعادت الحياة لمصر بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص.

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