حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، حبس خادمة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقة لاعب الأهلي السابق عماد متعب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، نجحوا في ضبط المتهمة في حادث سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من شقة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن عماد متعب بدائرة قسم المعادي.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادى، ببلاغ من عماد متعب لاعب الأهلى السابق أفاد فيه بسرقة مشغولات من داخل شقته بدائرة القسم.



جرى تشكيل فريق بحث لكشف لغز الحادث توصلت تحرياته إلى أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وتم القبض عليها واعترفت بالواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.