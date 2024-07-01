محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال التخطيط لشارع اللواء سمير فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عن الانتهاء من أعمال التخطيط لشارع اللواء سمير فرج "طرح البحر سابقًا"، والكائن بامتداد مديرية أمن بورسعيد، والذي شهد تطويرًا شاملًا وعلى أعلى مستوى.

وأكد محافظ بورسعيد أن شارع اللواء دكتور سمير فرج "طرح البحر 2 سابقًا" تم تطويره ضمن أعمال تطوير شارع فلسطين والممشى السياحي والشوارع المتفرعة منه، وتم التصديق على إطلاق اسم اللواء سمير فرج على الشارع بموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.

ولفت إلى أن تطوير الشارع يأتي بإجمالي 1400 م في الاتجاهين و4 حارات بكل اتجاه، وتضمنت الأعمال رصف ورفع كفاءة وتجميل وزيادة معدلات الإضاءة والكهرباء، وبلغت تكلفة التطوير ما يقارب 15 مليون جنيه.

ووجّه محافظ بورسعيد بالاستمرار في الحفاظ على المستوى الحضاري للشارع بعد ما شهده من تطور على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن شارع "اللواء دكتور سمير فرج" أصبح لمسة جمالية تضاف لمنظومة الطرق بحي الشرق، مشيرًا إلى أن التطوير يسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكل أحياء المحافظة، للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة.

أعمال التخطيط لشارع اللواء سمير فرج

أعمال التخطيط لشارع اللواء سمير فرج

أعمال التخطيط لشارع اللواء سمير فرج

أعمال التخطيط لشارع اللواء سمير فرج