الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار وزارى بإبعاد 4 سوريين لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرارين لوزارة الداخلية بشان إبعاد عدد من المواطنين يحملون الجنسية السورية لأسباب تتعلق بالصالح العام 

ونص القرار الأول لوزارة الداخلية رقم 988 لسنة 2024: يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: 1- أيمن محمد الزبيدي (سورى الجنسية - مواليد 3/7/1982). 2- محمد عقيل جورك حاجى (سورى الجنسية - مواليد 10/7/1982).

وجاء نص قرار وزارة الداخلية قـرار رقم 988 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23/5/2024 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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ونص القرار الثانى لوزارة الداخلية قـرار رقم 958 لسنة 2024 يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: 1- عماد أحمد قطان (سورى الجنسية - مواليد 15/2/1973). 2- محمد يمان محمد كنان قاطرجى (سورى الجنسية - مواليد 26/3/1983).

وجاء نص قراروزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 22/5/2024 بشأن طلب إبعاد سوريى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

الوقائع الرسمية وزارة الداخلية سورى الجنسية - الإدارة العامة للجوازات جمهورية مصر العربية القانون رقم 89 لسنة 1960 الصالح العام

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