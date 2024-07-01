الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجهزة المدن الجديدة تُكثف أعمالها لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

كثفت أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بتلك المدن، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، بالمدن الجديدة وتنفيذ شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، بهدف توفير البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي بالمدن الجديدة.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن المدن الجديدة تضم مختلف القلاع الصناعية المصرية، ومن ثم يجب الاهتمام بهذه المناطق، في ظل توجه الدولة لوضع الصناعة على أجندة الأولويات.

وفي هذا الإطار، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية الثقيلة بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، بهدف المرور على أعمال الطرق والمرافق والزراعة والنظافة.

وتابع رئيس جهاز العاشر من رمضان، ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمصانع، وتابعوا مدى جاهزيتها لخدمة المنطقة الصناعية، والتسهيل على العمال وأصحاب المصانع وتيسير حركة التنقلات بين المصانع، وزيادة الطرق الرابطة بين المنطقة الصناعية والطرق الرئيسية الخارجية، بجانب متابعة استكمال أعمال المرافق للمصانع الجديدة.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، خلال جولته، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، واستكمال أعمال الصيانة الدورية للمرافق بالمنطقة الصناعية كاملة، كما وجه بسرعة زراعة الجزر بين الطرق داخل المنطقة الصناعية، والتشجير على جانبي الطرق لإظهار المنطقة الصناعية بشكل جمالي يليق بالمدينة، مؤكدًا تذليل أي عقبات أو مشكلات تعوق حركة الصناعة بالمدينة.

 

وقام المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بتفقد أعمال الطبقة الأسفلتية واستكمال عملية رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لإحدى الشركات بقيمة إجمالية للمشروع ٣٠ مليون جنيه.

وخلال الجولة، حرص رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، على التأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية الموضوعة، وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.

وأفاد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بأنه تم العمل على تمهيد بعض الطرق والبدء فى أعمال الطبقة الأسفلتية وأعمال تنسيق الموقع ضمن مشروع رفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، وفق خطة شاملة للنهوض بكافة الطرق على مستوى جميع المراحل.

وأشار المهندس على سعد، إلى أن هذه الأعمال يتم تنفيذها لإضفاء طابع خاص على حركة الاستثمار وتوفير بيئة آمنة وملائمة للمستثمرين وكافة العاملين بالمنطقة، وكذا تحسين جودة الطرق بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا أن قطاع الطرق يشهد طفرة كبيرة على مستوى كافة المراحل بالمدينة.

أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق
وزير الإسكان تكثيف أعمال الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان وبني سويف الجديدة الدكتور عاصم الجزار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المدن الجديدة

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