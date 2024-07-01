تستهل بلقاء الفنان رضا عبد السلام.. سلسلة ندوات المعرض العام

بمشاركة 10 فنانين

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من أبرز العلامات الفنية التي أثرت في المشهد التشكيلي المصري المعاصر، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لـ المعرض العام.

أجندة لقاءات التشكيليين في المعرض العام

وتتضمن سلسلة اللقاءات إطلالة على السير الذاتية وأهم المراحل الفنية لكل فنان، مع عرض لأعمالهم الفنية مصحوبًا بالشرح والتحليل والتعقيب من رؤية الفنان الخاصة.

تتضمن الفعالية لقاءات مفتوحة للجمهور، بما في ذلك شباب الفنانين وطلبة كليات الفنون والباحثين والنقاد والمهتمين بمسيرة كل فنان بمشاركة 10 فنانين من أجيال فنية مختلفة.

لقاء مع الفنان - محمد رضا عبد السلام

وتستهل لقاءات المعرض العام، بلقاء يعقد في السابعة من مساء اليوم الإثنين، مع الفنان محمد رضا عبد السلام، وذلك بقصر الفنون ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

والفنان محمد رضا عبد السلام، من مواليد محافظة السويس عام 1947. حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1977، ودكتوراه الفلسفة في الفنون من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1988. يعمل كأستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة. له أربعة كتب وساهم برسومه الصحفية على مدى ثلاثين عامًا في جريدة الأهرام ومجلة المصور. أقام حوالي 40 معرضًا خاصًا، وشارك في 100 معرض محلي وقومي منذ عام 1976، كما مثل مصر في 37 معرضًا دوليًا. يمتلك العديد من المقتنيات الرسمية في مصر والخارج.

ويتضمن اللقاء الذي يعقد على هامش فعاليات الدورة 44 لـ المعرض العام، عرض للسير الذاتية للفنان عبد السلام، وأهم المراحل والعلامات الفنية في مسيرته التشكيلية وعرض لأعماله الفنية مع الشرح والتحليل والتعقيب من وجهة نظره الخاصة.

لقاء مع الفنان عبد العزيز صعب

وفي السابعة مساء الأربعاء المقبل 3 يوليو، يعقد بقصر الفنون أيضا، لقاء مع الفنان عبد العزيز صعب، والذي درس فن النحت بإيطاليا لمدة 3 سنوات.



درس صب التماثيل البرونز في أكبر الاستوديوهات لتنفيذ الأعمال الفنية، وفن صك العملة والميداليات بروما.

عمل أستاذًا بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت.

لقاء الفنان محمد أبو النجا

في ذات السياق، وعلى هامش المعرض العام، تعقد بقصر الفنون في السابعة مساء الأحد 7 يوليو، لقاء مع الفنان محمد أبو النجا، والحاصل على منحة من هيئة اليونسكو عام 1994 ومنحة من المؤسسة اليابانية عام 1996 وهى المرة الاولى التى يحصل عليها فنان من الشرق الاوسط، اهتم الفنان بخامة وعجائن الورق ونفذ الكثير من أعماله بهذه الخامة فى رؤية حديثة تتسم بالثراء الشكلى وقد تحرر من التقنيات التقليدية.

لقاء الفنان طارق الكومي

وفي السابعة مساء الأربعاء 10 يوليو، لقاء مع الفنان طارق الكومي، والذي شارك في أكثر من 60 معرضًا جماعيًا محليًا وقوميًا، كما مثل مصر في 18 معرضًا دوليًا، له مقتنيات رسمية لدى العديد من المؤسسات المصرية. فاز بالجائزة الكبرى في النحت بصالون الشباب الأول 1989، والجائزة الأولى فى العمل المركب فى صالون الشباب الثالث 1991، جائزة الدولة للإبداع الفنى 1992.

لقاء عبد الوهاب عبد المحسن

وفي السابعة مساء الأربعاء 14 يوليو، لقاء مع الفنان عبد الوهاب عبد المحسن، أقام 43 معرضًا خاصًا، وشارك فى 67 معرضًا جماعيا محليًا وقوميًا و57 معرضًا دوليًا. له مقتنيات رسمية داخل مصر وخارجها بهيئة الامم المتحدة بنيويورك، السعودية، لبنان، الأردن، سويسرا، فرنسا،الولايات المتحدةالأمريكية، اليابان. فاز بجائزة لجنة التحكيم فى بينالى الإسكندرية الثامن عشر لفن الجرافيك 1994 وجائزة لجنة التحكيم فى ترينالى الجرافيك الثالث 2000.

لقاء الفنانة دكتورة زينب سالم

في ذات السياق وعلي هامش المعرض العام، يقام في السابعة مساء الأربعاء 17 يوليو، لقاء مع الفنانة دكتورة زينب سالم، والحاصلة علي دكتوراه الفلسفة فى الفنون التطبيقية من جامعة أسن ضمن بعثة إشراف مشترك مع ألمانيا 1982. أستاذ بكلية الفنون التطبيقية، أقامت12 معرضًا خاصًا، وشاركت في أكثر من 38 معرضًا جماعيًا محليًا وقوميًا، كما مثلت مصر في 17 معرضًا دوليًا.

لقاء مع الفنان صلاح حماد

وفي السابعة مساء الأحد 21 يوليو، يعقد بقصر الفنون، لقاء مع الفنان صلاح حماد. والذي عمل بالتدريس بكلية التربية النوعية ثم تفرغ لممارسة النحت. أقام 15 معرضًا خاصًا، وشارك فى 28 معرضًا محليًا وقوميًا، ومثل مصر فى23 معرضًا دوليًا. له مقتنيات رسمية بمصر والخارج. فاز بجائزة الدولة للإبداع الفنى 1992، وجائزة الدولة التشجيعية للفنون والآداب فى مجال النحت 2000.

لقاء الفنان الدكتور حمدي عبد الله

وفي السابعة مساء الإثنين 22 يوليو، يعقد لقاء مع الفنان د. حمدي عبد الله. أستاذ متفرغ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان. له عدة مؤلفات في مجال الفن التشكيلى والتربية الفنية، أقام أكثر من 30 معرضًا خاصًا وشارك في حوالى 60 معرضًا جماعيًا محليًا وقوميًا، كما قام بتمثيل مصر في 19 معرضًا دوليًا. فاز بجائزة لجنة التحكيم لبينالى الإسكندرية الدولى التاسع عشر، جائزة لجنة التحكيم ببينالى القاهرة الدولى السادس والسابع 1996، 1997 والجائزة التقديرية لجامعة حلوان 2013، جائزة أحسن كتاب فى الفن التشكيلى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2014.

لقاء الفنان محمد عرابي

وفي السابعة مساء الأربعاء 24 يوليو، لقاء مع الفنان دكتور محمد عرابي. أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالأقصر. أقام 11معرضًا خاصًا، وشارك فى 35 معرضًا جماعيًا محليًا وقوميًا، كما مثل مصر في سبعة معارض دولية. فاز بالميدالية الذهبية في مجال الجرافيك الجرافيك والرسم بمسابقة استلهام التراث ضمن المؤتمر العلمى لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا 1989.

لقاء الفنان صلاح المليجي

وتختتم لقاءات المعرض العام، بلقاء يعقد بقصر الفنون مع الفنان صلاح المليجي، في السابعة مساء الأحد 28 يوليو. أقام المليجي 15 معرضًا خاصًا، شارك فى عشرات المعارض الجماعية المحلية والقومية منذ عام 1982، كما مثل مصر فى 48 معرضًا دوليًا، فاز بجائزة الحفر التقديرية فى صالون الشباب الأول 1989، وجائزة الرسم الأولى فى صالون الشباب الثانى 1990 وغيرها.