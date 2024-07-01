سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة استقرارًا ملحوظًا بداية تعاملات اليوم الاثنين 1يوليو 2024 مع أول يوم عمل بالقطاع المصرفي بعد عطلة الاحتفال بثورة 30 يونيو، ليسجل متوسط 12.80 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 بكافة البنوك

يرصد الدستور سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.78 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.79 للشراء 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-7-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.73 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.72 للشراء ونحو 12.81 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.83 للشراء ونحو 12.86 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.76 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.80 للشراء ونحو 12.81 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.83 للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.