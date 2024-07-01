"بن غفير": إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء "استهتار أمنى"

قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، إن قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبوسليمة، مع عشرات الإرهابيين هو "استهتار أمني"، وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال الوزير المتطرف: "لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الشاباك من اتباع سياسات مستقلة تتعارض مع مواقف الحكومة".

إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

وسبق وقالت صحيفة معاريف، صباح اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال أفرجت عن 54 أسيرًا من غزة بسبب الاكتظاظ في سجونها، ومن بين المفرج عنهم مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبوسليمة، والذي قال بعد إطلاق سراحه: «وضع السجون مأساوي وصعب للغاية، ويجب أن تكون هناك كلمة حازمة من المقاومة والشعب العربي من أجل حرية الأسرى».

"فاينانشيال تايمز" تكشف خطة الاحتلال لإدارة غزة

يأتي هذا فيما كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادرها الخاصة، عن خطة الاحتلال لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.