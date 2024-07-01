نشرة فنية من "الزراعة" لمزارعي نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولاً: أهم العمليات

1-تقليب سطح التربة وإزالة الأعشاب عند ظهورها يدويًا.

2-إجراء عملية خف العذوق على النخلة وذلك بقطع العذوق الزائدة والعذوق المصابة وكذلك التي فيها نسبة عقد قليلة.



وتجري هذه العملية سوية مع التكييس، وتعد عملية الخف من العمليات المهمة التي تؤدي إلى التوازن بين انتاج النخلة ومقدرتها على الانتاج، وكذلك فإن عملية الخف تزيد في حجم الثمرة وتحسن نوعيتها والتبكير في نضجها ويفضل إبقاء 8-10 عذوق في كل نخلة

3-تقويس العذوق للأصناف التي المبكرة مع بداية تلوين الثمرة



يجب عدم تأجيل التقويس الى بداية تلون الثمار لأن العسقة ستصبح صلبة، مما يزيد في احتمال كسرها المؤدي الى ذبول الثمار وضياع المحصول.

هذه العملية تسهل إجراء عملية التكيس وجمع الثمار وتعريضها للهواء للإسراع في النضج وتسهيل الجمع.

4-تكيس الأصناف المبكرة يتم التكيس لحماية الثمار من مهاجمة الطيور والدبابير وتقليل تكرار وتكاليف عملية الجمع ويستحسن قبلها غسل الثمار لتنظيفها من التراب وعناكب الغبار أن وجدت.



ثانيًا: التسميد

إضافة سماد اليوريا بمعدل 1 للنخلة



ثالثًا: برنامج الري

الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر يونيه 96

الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يونيه 150



رابعًا: برنامج المكافحة

الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.