استشهاد صحفى متأثرًا بجراحه بعد قصف إسرائيلى لمنزله جنوب غزة

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من قطاع غزة باستشهاد صحفي متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قبل يومين، بعد قصف إسرائيلي استهدفه أمام منزله في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

فيما تم الإعلان مسبقًا عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 151 صحفيًا وصحفية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37.877 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86.969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.