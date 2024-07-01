جرح قطعى بالرقبة.. إصابة شخص فى مشاجرة بمرسى مطروح

أصيب اليوم الإثنين، شخص في مشاجرة بمنطقة الكيلو 2 بمرسى مطروح، وتم على الفور نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

مصاب ثلاثيني

واستقبل مستشفى مطروح العام شعبان عبدالفتاح سعد، 34 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الجانب الأيسر، حيث قام الطاقم الطبى بإجراء الإسعافات اللازمة له وخروجه للتحسن، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الأول السبت، تقديم كل أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي، الذى أسفر عن وفاة ٥ أشخاص وإصابة ٥٧ آخرين على دوران محور الضبعة الطريق المستحدث "العلمين- سيدي عبدالرحمن"، ونقل الوفيات والمصابين لمستشفيات العلمين والضبعة والحمام.

- الحجز والخروج

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور مبروك سالم، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية بمستشفيات الحمام المركزى والعلمين التخصصي والضبعة المركزي، وخرج ٣٣ منهم بعد الاطمئنان على حالتهم، واستمرار حجز 24 حالة حتى تحسن حالتهم، بالإضافة إلى ٥ حالات وفاة.

وأكد الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، أنه فور تلقي بلاغ بانقلاب أتوبيس فجر اليوم، تم التحرك على الفور والدفع بـ١٧ سيارة إسعاف والوصول خلال ٨ دقائق من البلاغ.