الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جرح قطعى بالرقبة.. إصابة شخص فى مشاجرة بمرسى مطروح

ارشيفية
ارشيفية

أصيب اليوم الإثنين، شخص في مشاجرة بمنطقة الكيلو 2 بمرسى مطروح، وتم على الفور نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

مصاب ثلاثيني

واستقبل مستشفى مطروح العام شعبان عبدالفتاح سعد، 34 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الجانب الأيسر، حيث قام الطاقم الطبى بإجراء الإسعافات اللازمة له وخروجه للتحسن، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الأول السبت، تقديم كل أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي، الذى أسفر عن وفاة ٥ أشخاص وإصابة ٥٧ آخرين على دوران محور الضبعة الطريق المستحدث "العلمين- سيدي عبدالرحمن"، ونقل الوفيات والمصابين لمستشفيات العلمين والضبعة والحمام.

- الحجز والخروج

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور مبروك سالم، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية بمستشفيات الحمام المركزى والعلمين التخصصي والضبعة المركزي، وخرج ٣٣ منهم بعد الاطمئنان على حالتهم، واستمرار حجز 24 حالة حتى تحسن حالتهم، بالإضافة إلى ٥ حالات وفاة. 

وأكد الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، أنه فور تلقي بلاغ بانقلاب أتوبيس فجر اليوم، تم التحرك على الفور والدفع بـ١٧ سيارة إسعاف والوصول خلال ٨ دقائق من البلاغ. 

مشاجرة اصابة شخص مستشفى مطروح العام مدينه مرسي مطروح مطروح

مواد متعلقة

"صحة مطروح": 33 مصابًا بحادث الأتوبيس السياحى غادروا المستشفيات

الأكثر قراءة

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سرب من الطائرات الحربية للاحتلال يحوم فوق القدس المحتلة

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

"حياة كريمة" مشروع قومي يحقق أحلام الشباب في قرية كفر سنباط.. والأهالي يشكرون الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر