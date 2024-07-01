مصرع طفلين وإصابة آخرين فى انقلاب ميكروباص بمدينة سوهاج الجديدة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 40 يومًا ونجل عمها ٦ أشهر مصرعهما، وأصيبت والدتها وطفلتان أخريان بإصابات متفرقة بالجسم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، بدائرة قسم سوهاج الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفاده مصرع طفلة ونجل عمها وإصابة ربة منزل وطفلتين آخريين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو "علي ع.ا.ا- 42 سنة- سائق- ويقيم بدائرة مركز أخميم"، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة كسر بالمقص الأمامي للسيارة مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة مستقلي السيارة كلًا من الطفلين: "الطفلة غزل ع.س.ع- بالغة من العمر 40 يوما، ونجل عمها الطفل عبدالله ح.س.ع- 6 شهور"، ويقيمين بشارع الكاشف دائرة مركز شرطة أخميم.

كما نتج عن الحادث إصابة كل من:"والدة الطفلة المتوفاة الأولى راضية ف.ع- 35 سنة- ربة منزل- بكدمات متفرقة بالجسم، والطفلة سلمى ع.س.ع- 10 سنوات- تلميذة- بتهتك بالذراعين وجرح قطعي بالرأس، والطفلة فاطمة ش.ط.ع- 8 سنوات- تلميذة- بتهتك بكف اليد اليمنى وجرح قطعي بالرأس"، الأطفال أنجال عمومة، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة أخميم.

وأفاد قائد السيارة والمصابة الأولى بمضمون ما سبق، ونفيا الشبهة الجنائية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان الميكروباص بدأ رحلته بالطريق من مدينة سوهاج الجديدة وأثناء سيره بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة كسر بالمقص الأمامي للسيارة مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.