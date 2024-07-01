ثورة 30 يونيو تُنقذ المنطقة العربية من الإرهاب

ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن القدر شاء أن تقف مصر دائمًا على مدار تاريخها العريق صخرة تتحطم عليها كل مخططات الشر التي حاولت تغيير هويتها وطمس حضارتها وتاريخها واختزال مكانتها وموقعها الفريد، وكانت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 إحدى المحطات المهمة التي لم تنقذ مصر فحسب، بل المنطقة العربية كلها من براثن الإرهاب الأسود، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة المجيدة.

مصر صخرة تتحطم عليها مخططات الشر

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين، بعنوان "ثورة 30 يونيو وتأسيس الجمهورية الجديدة"- أن هذا الإرهاب الأسود كاد أن يعصف بمصر ويحولها إلى نقطة انطلاق للانتشار والتمدد بدون حدود على مستوى المنطقة بأكملها، لكن يقظة الشعب ووعيه وإدراكه لدور مصر الحضاري والتاريخي، ووطنية القوات المسلحة وقوات الشرطة التي تضع أمن واستقرار مصر على رأس أولوياتها، كان لها الدور الأبرز في مواجهة هذا المخطط الشرير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ثورة 30 يونيو أسست للجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة، حيث شهدت البلاد طوال الـ11 عامًا الماضية نقلة نوعية في مختلف المجالات، والتي عكستها الإنجازات الضخمة التي تحققت، سواء في إقامة بنية أساسية حديثة غير مسبوقة من طرق ومحاور وكباري وموانٍ، أو فيما يتعلق بتنويع هيكل الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة، والنقلة النوعية التي شهدها المواطن المصري في مستوى معيشته باعتباره الغاية الأساسية من التنمية وأداتها في ذات الوقت، حيث استثمرت الدولة المصرية في صحة وعقل الإنسان المصري.

ولفتت الصحيفة، إلى أن السياسة الخارجية لمصر اتسمت أيضًا بعد ثورة 30 يونيو بالفاعلية، سواء في الدفاع عن المصالح المصرية والقضايا العربية أو في دعم التنمية في الداخل.