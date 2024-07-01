بينهم مدير مجمع الشفاء الطبى.. "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يطلق سراح عدد من الأسرى

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية، مؤكدًا أن الاحتلال لا يزال يرفض حتى اليوم الإفصاح عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9450 مواطنًا من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطيني الأرض المحتلة عام 1948.