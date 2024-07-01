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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم مدير مجمع الشفاء الطبى.. "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يطلق سراح عدد من الأسرى

الاحتلال
الاحتلال

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية، مؤكدًا أن الاحتلال لا يزال يرفض حتى اليوم الإفصاح عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.

 

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9450 مواطنًا من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطيني الأرض المحتلة عام 1948.

إسرائيل حي الصبرة غزة مجمع الشفاء الطبي مدير مجمع الشفاء الطبي الإحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة الضفة الغربية

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