الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

ارشيفيه
ارشيفيه

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة موقع مصرع لص صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء قيامه بفصل الكهرباء، أمام  فيلا فنانة شهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان المجني عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، إشارة من النجدة، مفادها مصرع لص صعقا بالكهرباء.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عاطل، له معلومات جنائية، أثناء محاولة فصل الكهرباء بإحدى مناطق التجمع الخامس، أمام  فيلا فنانة شهيرة وتم نقل سيارة إسعاف جثمان المتوفي إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

التجمع الخامس معلومات جنائية الفنانة حسناء سيف الدين النيابة العامة

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