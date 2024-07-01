الأرصاد: ارتفاعات طفيفة وتدريجية فى درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 37

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تعود البلاد مرة أخرى إلى ارتفاعات طفيفة وتدريجية فى درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه بالأمس كانت أقل درجة حرارة يتم تسجيلها على مدار هذا الأسبوع، وبالتالي اليوم هناك ارتفاع بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اليوم درجات الحرارة تصل من 36 إلى 37 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، موضحًا أن أعلى قيمة لتلك الارتفاعات على نهاية الأسبوع الحالي، حيث تسجل القاهرة فى حدود الـ38 درجة مئوية فى الظل.

وتابع أن نسب الرطوبة مستمرة فى الارتفاع، ولن يكون هناك أى نشاط للرياح، وبالتالي يزيد من الشعور بمزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة، لافتًا إلى أنه عند نهاية الأسبوع تعود محافظات الصعيد بتسجيل الـ45 درجة مئوية.

