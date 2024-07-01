الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شعبة الانتاج الداجني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.. وارتفاع الأسعار غير مبرر

عبدالعزيز السيد رئيس
عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، إنه من المفترض أن تنخفض      أسعار الدواجن والبيض بعد عيد الأضحى، لكن سعر كيلو الدواجن البالغ 85 جنيها في المزرعة غير مبرر، كما أن أسعار البيض في المزرعه بـ143 و145 جنيهًا للكرتونة، غير مبرر أيضًا ولا بد أن تكون الأسعار أقل من هذا السعر في هذا التوقيت من العام.

وأشار رئيس شعبة الإنتاج الداجني  بالغرف التجارية، إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الدواجن ووضع سياسة واضحة للإنتاج، حيث أن الانتاج وصل أقل من 1.4 مليار طائر  العام الماضي والبيض أقل  من 14 مليار بيضة سنويًا ولدينا اكتفاء  ذاتي من البيض والدواجن في الوقت الحالي نتيجة انخفاض القوه الشرائية والأسعار غير المبررة.

سياسة انتاجية

وطالب "عبدالعزيز" في تصريحات لـ"الدستور" بضرورة وجود سياسة انتاجية واضحة للدواجن وأن يكون هناك تحركات إيجابية لإصلاح العشوائية في صناعة الدواجن وتقدير التكلفة الحقيقية مع سعر بيع عادل للمنتج والمشتري، بالإضافة إلى زيادة عدد الأمهات الدواجن وإعادة طرح المنظومة وعملية التطوير والتحديث والهيكلة لصناعة الدواجن، مشيرًا إلى أن السوق المصري لا يحتاج للاستيراد من الخارج ومطلوب الاهتمام بصناعة الدواجن وتنظيمها وحل مشاكلها الانتاجية.

وكان المهندس رفيق قاسم مدير عام الدواجن وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي والمسئول التنفيذي للصندوق المركزي للثروةه الحيوانية في الأراضي المستصلحة، قد أكد أن هناك استقرار في أسعار الدواجن وستنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة تشجيع المربيين للدخول في دورات التربية، كما أن هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن وقد قامت الوزارة  بخفض أسعار البيض من 150 إلى 140 جنيهًا للكرتونة.

وقال قاسم في تصريحات لـ"لدستور" إن العمليه الانتاجية في تحسن مع ثبات سعر الدولار وخامات الأعلاف وثبات أسعار مستلزمات الانتاج  بما شجع المربي على الدخول في الانتاج وسيكون هناك استقرار في أسعار الدواجن مع تراجع وثبات في الأسعار.

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