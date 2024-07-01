الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة عمل بجامعة القاهرة لتطوير آليات المراجعة الداخلية والحوكمة في مختلف القطاعات

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

 

 

في إطار جهود جامعة القاهرة المستمرة لتحسين أدائها وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل الجامعات تصنيفًا في مصر والعالم، اجتمع الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكليف من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، مع مسؤولي إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف تطوير خطة عمل متكاملة تمهيدًا لاعتمادها وتوزيعها على الأمانة العامة والكليات والمعاهد والمستشفيات والمخازن وغيرها من إدارات الجامعة.

الخطة الجديدة تهدف إلى تحسين الأداء العام لإدارات الجامعة والكليات والمعاهد والمستشفيات

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الخطة الجديدة تهدف إلى تطوير آليات المراجعة الداخلية لضمان فعاليتها وكفاءتها في مختلف القطاعات، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال رصد أي مخالفات أو تجاوزات للقوانين واللوائح المعمول بها، وضمان اتخاذ القرارات السليمة بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، وبالتالي تحسين الأداء العام لإدارات الجامعة والكليات والمعاهد والمستشفيات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد خطة المراجعة الداخلية الجديدة وتوزيعها على جميع قطاعات الجامعة لتنفيذها بشكل فعال.

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من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق،  أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة جامعة القاهرة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب والمرضى وغيرهم من المتعاملين مع الإدارات المختلفة بالجامعة، مضيفًا أن الهدف من إعداد خطة المراجعة الداخلية هو حسن سير العمل وسط الرقابة على تنفيذ القرارات، والاطمئنان من سلامة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.

وفي سياق آخر قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة اخترقت حاجز أفضل 15 جامعة في العالم في تخصصين مهمين جدًا وهما الصيدلة والسموم، والذين يدرجهما التصنيف معا، وجاءت في المركز 12 عالميًا، وفي تخصص الرياضيات التي هي أساس العلوم جاءت في المركز 33 عالميًا من بين 30 ألف جامعة، وفي علم البوليمر في المركز 44 عالميًا، كما جاءت الجامعة في تخصص الصحة العامة في المركز 76 عالميًا، وفي علم الغذاء والتكنولوجيا 84 عالميًا، وفي العلوم الزراعية 88 عالميًا، وفي علم النبات والحيوان المركز 95 عالميًا.

خطة عمل الخشت جامعة القاهرة الارتقاء بجودة الخدمات ة المراجعة الداخلية

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